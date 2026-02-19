(ANSA) - MILANO, 19 FEB - Le Borse asiatiche, a ranghi ridotti per la chiusura dei listini cinesi, conclude la seduta in terreno positivo. Sui mercati si attenuano i timori di una bolla dell'intelligenza artificiale. Sotto i riflettori restano le tensioni geopolitiche, in particolare con la guerra tra Russia e Ucraina e le evoluzioni dei rapporti tra Usa e Iran. In rialzo Tokyo (+0,57%). Sul fronte dei cambi lo yen è stabile sul dollaro, trattando a un livello di 155,10, e sull'euro poco sotto a 183. A contrattazioni ancora in corso vola Seul (+3%), tra i listini che guardano alla tecnologia. In controtendenza Mumbai (-0,8%). I listini europei, intanto, si avviano verso una apertura debole. Sul fronte delle materie prime, intanto, prosegue la corsa dell'oro. In aumento anche il petrolio. Giornata scarna di dati macroeconomici. Dagli Stati Uniti previsti le nuove richieste di sussidi, la bilancia commerciale ed i dati sulle scorte e produzione di greggio. (ANSA).