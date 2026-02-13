(ANSA) - MILANO, 13 FEB - Mercati azionari asiatici e dell'area del Pacifico tutti in calo anche sui timori che l'Intelligenza artificiale possa sostituire e togliere valore a diversi settori produttivi, a partire ora dalla logistica. Sono gli stessi timori che hanno già penalizzato alcuni comparti a Wall street, con la Borsa di Tokyo in ribasso dell'1,2%, Hong Kong dell'1,5%, Shanghai dell'1,2% e Shenzhen in calo di circa un punto percentuale. Male anche Sidney (-1,3%), mentre ha provato tenere il listino principale di Seul che ha chiuso con una limatura dello 0,2%. Incerti di futures sull'avvio delle Borse europee. (ANSA).