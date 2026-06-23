(ANSA) - MILANO, 23 GIU - Mercati azionari asiatici e dell'area del Pacifico in forte calo per il crollo dei colossi dei chip dopo le pesanti perdite registrate dal settore tecnologico a Wall Street. Tokyo si avvia alla chiusura in ribasso di tre punti percentuali, con Hong Kong in calo dell'1,8%, Shanghai dell'1,4% e Shenzhen del 2,3%. Ma è soprattutto Seul che cade, con l'indice Kospi che perde oltre il 9%, trainato dalle vendite massicce su gruppi come SK hynix e Samsung. Calma Sidney, che registra una limatura dello 0,3%. Negativi i future sull'avvio dei mercati europei. (ANSA).