(ANSA) - MILANO, 10 NOV - Le Borse asiatiche e dell'area del Pacifico, sostenute dal recupero dei titoli tecnologici e dei semiconduttori dopo i forti ribassi della scorsa settimana, chiudono tutte in rialzo. In scia alla conclusione positiva di Wall street, il listino azionario di Tokyo segna un aumento del 2,8%, con Seul che corre del 4,3%. Più cauta la zona cinese, con Shanghai piatta, Hong Kong in crescita dello 0,4% e Shenzhen in aumento di un punto percentuale. Solida Sidney (+1,1%), positivi i future sull'avvio dei mercati europei. (ANSA).