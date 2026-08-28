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(ANSA) - MILANO, 28 AGO - Mercati azionari asiatici e dell'area del Pacifico senza una direzione precisa, con gli operatori che guardano soprattutto alle prossime mosse delle banche centrali sui tassi, a partire dalla Federal reserve. Tokyo si avvia alla chiusura in rialzo dello 0,4%, con Hong Kong in aumento dello 0,1%. Ondeggiano attorno alla parità le Borse cinesi, mentre Seul scivola nel finale e segna un calo dell'1,7%. In aumento dello 0,6% la chiusura di Sidney. Di qualche frazione sopra la parità i future sull'avvio dei listini europei. (ANSA).