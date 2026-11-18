(ANSA) - MILANO, 18 NOV - Borse asiatiche in ordine sparso, con i conti oltre le attese di Nvidia che ridanno un po' di fiato al comparto tecnologico ma non sono in grado di dissipare completamente le nubi sulla sostenibilità degli investimenti nel settore dell'intelligenza artificiale. Corre Seul (+2%), vero e proprio proxy del comparto hi tech, Tokyo avanza dello 0,3% mentre Hong Kong arretra dell'1,1% e Sydney dello 0,7%. Contrastate le Borse cinesi, con il presidente Usa, Donald Trump in viaggio verso Pechino per il trilaterale con i suoi omologhi cinese e russo, Xi Jinping e Vladimir Putin. Rifiatano i future su Wall Street, con il Nasdaq che avanza dello 0,6% e il Dow Jones dello 0,1% mentre in Europa quelli sull'Euro Stoxx 50 sono poco mossi, in attesa del dato finale sull'inflazione dell'eurozona ad ottobre, che dovrebbe confermare il +4% registrato in sede preliminare, e del discorso della presidente della Bce, Christine Lagarde, a New York nel pomeriggio. Sempre dagli Usa ma in serata arriveranno le minute della Fed. Sul fronte energetico il Wti è in calo del 2,4% a 83,9 dollari al barile mentre il Brent cede l'1,6% a 91,6 dollari. Vendite anche sull'oro, che cede il 2,1% a 3.773 dollari l'oncia. In flessione i rendimenti dei Treasury, con il decennale che cede due punti base al 5,089%. (ANSA).