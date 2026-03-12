(ANSA) - MILANO, 12 MAR - Mercati azionari asiatici e dell'area del Pacifico in generale calo in attesa degli sviluppi della guerra in Iran, con Tokyo che ha chiuso in calo di un punto percentuale. Hong Kong si avvia alla conclusione in ribasso dello 0,9%, mentre le Borse cinesi segnano una leggera limatura. In calo dello 0,4% l'indice generale di Seul. Più pesante Sidney con alcuni gruppi delle materie prime, che ha chiuso in ribasso dell'1,3%. Incerti i future sull'avvio dei listini europei. (ANSA).