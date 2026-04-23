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(ANSA) - MILANO, 23 APR - Mercati azionari asiatici e dell'area del Pacifico generalmente in leggero calo in attesa di sviluppi dalla crisi del Golfo persico. La Borsa di Tokyo in chiusura scende di circa mezzo punto percentuale, con Hong Kong in calo dello 0,8%. Sullo stesso piano i listini cinesi, mentre Seul sale dello 0,7% grazie anche a buoni risultati di gruppi tecnologici nel settore dell'Intelligenza artificiale. In ribasso finale dello 0,5% Sidney, con i futures sull'avvio delle Borse europee incerti. (ANSA).