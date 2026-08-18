(ANSA) - MILANO, 18 AGO - Mercati azionari asiatici e dell'area del Pacifico tendenzialmente in calo in attesa di novità concrete sulla gestione dello stretto di Hormuz e con forti ribassi sui titoli tecnologici e dell'Intelligenza artificiale. La Borsa peggiore è quella di Tokyo, che si avvia alla chiusura in calo del 2,5% con gli investitori che sembrano rifugiarsi nei titoli di Stato con richieste record nelle aste per i bond. Piatte Hong Kong, le Borse cinesi e Sidney, mentre Seul ha ceduto l'1,5% nell'indice generale e il 3,5% in quello dei gruppi hi tech. (ANSA).