(ANSA) - MILANO, 07 SET - Borse asiatiche ben intonate grazie agli acquisti sui titoli tecnologici dopo l'annuncio, la scorsa settimana, del lancio di Gpt-6 da parte di OpenAI, un nuovo modello di intelligenza artificiale da cui è attesa una spinta alla domanda di potenza di calcolo. Tokyo avanza del 2%, Seul del 4,2%, Shenzhen dell'1,6% mentre Shanghai (+0,2%) e Sydney (+0,05%) sono poco mosse e Hong Kong cede lo 0,9%. Fiacchi i future sull'Europa, con quelli sul Dax in calo dello 0,2%, dove si attende la reazione dei mercati alla vittoria dell'estrema destra di Afd nelle elezioni regionali tedesche della Sassonia Anhalt. Poco mossi anche quelli su Wall Street, che oggi resterà chiusa per il Memorial Day. Non si arresta invece la corsa del petrolio dopo gli attacchi Usa a tre petroliere iraniane in risposta al lancio di missili balistici. Il Brent, in rialzo dell'1,7% a 97,91 dollari al barile, punta quota 100, mentre il Wti sale a 92,94 dollari. Corre anche il gas, con i future Ttf che avanzano del 3,7% a 74,65 euro al megawattora. Sui mercati c'è attesa per le mosse della Bce, che giovedì dovrebbe alzare i tassi, e per il dato dell'inflazione americana di venerdì, che sarà decisivo ai fini delle decisioni della Fed del 16 settembre. (ANSA).