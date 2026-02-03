(ANSA) - MILANO, 03 FEB - Mercati azionari asiatici e dell'area del Pacifico in rally dopo l'accordo commerciale siglato tra India e Stati Uniti. Ne approfittano soprattutto i listini dei Paesi fortemente esportatori, con rialzi finali del 6,8% per la Borsa di Seul e del 3,9% per Tokyo, quest'ultima sostenuta anche dalle aspettative di nuove politiche fiscali accomodanti da parte del nuovo governo. Mumbai cresce del 2,8% in chiusura, con il mercato azionario di Shenzhen in aumento del 2,3% e Shanghai dell'1,3%. Più caute Sidney (+0,9%) e Hong Kong, in rialzo dello 0,3%. Leggermente positivi i futures sull'avvio dei listini europei. (ANSA).