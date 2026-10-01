(ANSA) - MILANO, 01 OTT - Borse asiatiche in rialzo in scia ai risultati migliori delle attese di Micron, che spingono il comparto dei titoli tecnologici, mentre la flessione del petrolio arresta momentaneamente le vendite su bond e titoli di Stato. Tokyo balza del 3,3%, Seul dell'1,9% mentre Sydney ha perso il 2%. Chiusi per festività, invece, i mercati cinesi. Il sentiment positivo sul comparto dell'intelligenza artificiale spinge le attese a Wall Street, con i future sul Nasdaq in rialzo dell'1,4% e quelli sull'S&P 500 dello 0,6%, mentre in Europa i future sullo Stoxx 50 cedono lo 0,4%. La flessione del petrolio, con il Brent che perde lo 0,6% a 97,44 dollari al barile e il Wti in calo dello 0,9%, a 89,58 dollari, interrompe il sell-off sui titoli di Stato, con i Treasury decennali americani, poco mossi al 5,28%, vicini ai massimi di ieri, e il T-Bond trentennale che si mantiene ai massimi dal 2002, al 5,62%. Sul fronte macroeconomico sono attesi oggi i dati sui sussidi di disoccupazione negli Usa mentre nel pomeriggio occhi puntati sulla presidente della Bce, Christine Lagarde, che parlerà all'European Systemic Risk di Francoforte. (ANSA).