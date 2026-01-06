(ANSA) - MILANO, 06 GEN - Le Borse asiatiche chiudono la seduta in netto rialzo, con l'indice Msci Asia Pacific che aggiorna i massimo grazie ad un aumento dell'1,1%. Sotto i riflettori restano le prospettive degli investimenti per l'intelligenza artificiale, con il ceo di Nvidia, Jensen Huang, che annuncia l'arrivo nella seconda parte dell'anno dei nuovi sistemi Vera Rubin. Bene Tokyo (+1,32%). Sul mercato dei cambi lo yen passa di mano a 156,25 sul dollaro e a 183,47 sull'euro. A contrattazioni ancora in corso sono in rialzo Hong Kong (+1,6%), Shanghai (+1,4%), Shenzhen (+1,3%) e Seul (+1,5%). In controtendenza Mumbai (-0,5%). Sul fronte macroeconomico in arrivo l'inflazione armonizzata di Francia e Germania. Previsti anche gli indici Pmi servizi di Italia, Spagna e dell'Eurozona. (ANSA).