(ANSA) - MILANO, 02 GEN - Borse asiatiche a ranghi ridotti per le festività del nuovo anno. La prima seduta del nuovo anno si conclude in terreno positivo, con gli investitori che guardano agli investimenti sull'intelligenza artificiale. Sotto i riflettori anche le mosse delle banche centrali per il 2026. Chiusa Tokyo e i mercati cinesi. In rialzo Hong Kong (+2,7%). Bene anche Seul (+2,2%) e Mumbai (+0,5%). C'è grande attenzione per le materie prime con l'oro, l'argento e il rame che fanno registrare nuovi rialzi. L'intelligenza artificiale è una delle "principali idee di trading per gli investitori asiatici nel primo giorno di negoziazioni del 2026, e probabilmente anche per tutto l'anno", spiega a Bloomberg Vey-Sern Ling, amministratore delegato di Union Bancaire Privee. Sul fronte macroeconomico in arrivo l'indice Pmi manifatturiero di Spagna, Italia e dell'Eurozona. (ANSA).