(ANSA) - MILANO, 27 FEB - Le Borse asiatiche concludono la seduta in terreno positivo mentre si guarda agli investimenti per l'intelligenza artificiale. L'attenzione degli investitori è rivolta alle prossime mosse delle banche centrali sul fronte del taglio dei tassi d'interesse. Sullo sfondo restano le tensioni geopolitiche, con gli sviluppi tra Stati Uniti e Iran. In lieve rialzo Tokyo (+0,16%). Sul fronte valutario lo yen è in calo sul dollaro, a 155,97, ed è poco variato sull'euro, trattando a un livello di 184,07. A contrattazioni ancora in corso sale Hong Kong (+1,04%) con Shanghai (+0,38%) e Shenzhen (+0,21%). In calo Seul (-1%) e Mumbai (-0,68%). Sul fronte macroeconomico in arrivo l'inflazione armonizzata di Francia, Spagna e Germania. La Bce, inoltre, diffonderà i dati sulle aspettative dell'inflazione. Da Parigi atteso il Pil del quarto trimestre. Dagli Stati Uniti attesi i prezzi alla produzione e la spesa per l'edilizia. (ANSA).