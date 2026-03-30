(ANSA) - MILANO, 30 MAR - Le Borse asiatiche chiudono in netto calo, appesantita dagli sviluppi della guerra in Medio Oriente. I nuovi attacchi nell'area fanno balzare nuovamente il prezzo del petrolio e dell'alluminio. Sotto i riflettori restano i rischi di una fiammata dell'inflazione. In flessione Tokyo (-2,79%). Sul mercato valutario lo yen si mantiene debole sul dollaro, a 160,20, e sull'euro a 184,50. A contrattazioni ancora in corso male anche Seul (-2,97%), Mumbai (-1,21%) e Hong Kong (-0,8%). Debole la Cina con Shanghai (+0,15%) e Shenzhen (-0,11%). (ANSA).