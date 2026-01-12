(ANSA) - MILANO, 12 GEN - Le Borse asiatiche chiudono in rialzo mentre si valuta l'impatto dell'indebolimento del dollaro dopo l'indagine penale nei confronti del presidente della Fed Jerome Powell. In questo contesto l'oro e l'argento toccano nuovi record. A spingere i listini è il comparto tecnologico, con gli investimenti sull'intelligenza artificiale. Lo sguardo degli investitori è rivolto anche alle tensioni in Iran, con il prezzo del petrolio in rialzo. In rialzo Tokyo (+1,6%). Sul fronte valutario lo yen si rafforza sul dollaro, a un livello di 158,03, e sull'euro a un valore di 184,41. A contrattazioni ancora in corso sono in aumento Hong Kong (+1,2%), Shanghai (+1%), Shenzhen (+1,9%) e Seul (+0,8%). In controtendenza Mumbai (-0,6%). Giornata scarna di dati macroeconomici. Dall'Eurozona in arrivo l'indice Sentix sulla fiducia degli investitori. (ANSA).