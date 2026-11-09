(ANSA) - MILANO, 09 NOV - Le Borse asiatiche chiudono in terreno positivo, dopo i cali delle precedenti sedute. Sui mercati torna il clima di fiducia sulla tenuta degli investimenti per l'intelligenza artificiale dopo i timori emersi con la vittoria dei Democratici alle elezioni di midterm negli Stati Uniti. Sotto i riflettori restano le tensioni geopolitiche, con il conflitto in Medio Oriente. Conclude in netto rialzo Tokyo (+2,33%) e Taiwan (+4,94%). Sul mercato valutario lo yen è stabile sul dollaro a 158,20, e sull'euro a 176,60. A contrattazioni ancora in corso sono positive anche Hong Kong (+0,23%), Shanghai (+0,44%) e Shenzhen (+0,28%). In calo Seul (-0,81%) e Mumbai (-0,27%). Sul versante macroeconomico in arrivo dalla Germania la bilancia commerciale. Dagli Stati Uniti le aspettative dell'inflazione della Fed New York. (ANSA).