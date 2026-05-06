(ANSA) - MILANO, 06 MAG - Le Borse asiatiche chiudono in rialzo mentre si guarda agli sviluppi dei colloqui tra Usa e Iran ed all'evoluzione della chiusura dello stretto di Hormuz. Uno scenario che ha provocato il calo del prezzo del petrolio e del gas. Gli investitori sono a caccia di indizi sulle prossime mosse delle banche centrali sul fronte della politica monetaria. A contrattazioni ancora in corso vola Seul (+6,9%). Positive anche Hong Kong (+0,9%), Shanghai (+1,2%), Shenzhen (+2,4%) e Mumbai (+0,2%). Chiusa Tokyo per festività. Sul fronte dei cambi lo yen si indebolisce sul dollaro, a 156,44, e sull'euro, a 183,54. Sul fronte macroeconomico in arrivo i dati relativi ai Pmi dei servizi di Italia, Spagna e dell'Eurozona. Dagli Stati Uniti attesa la variazione degli occupati ad aprile ed i dati Eia sulle scorte e produzione di greggio. (ANSA).