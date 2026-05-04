(ANSA) - MILANO, 04 MAG - Le Borse asiatiche, con il Giappone e la Cina chiuse per festività, archiviano la seduta in terreno positivo, con l'indice Msci che ha registrato un rialzo del 2,2% avvicinandosi al massimo storico del 27 febbraio. I listini sono sostenuti dal comparto tecnologico con le scommesse degli investitori sull'intelligenza artificiale. Sotto i riflettori restano le tensioni in Medio Oriente e le mosse degli Stati Uniti per riaprire lo stretto di Hormuz. Forti oscillazioni sul prezzo del petrolio, dopo la riunione dell'Opec+ che ha aumentato la produzione. A contrattazioni ancora in corso volano Seul (+4,9%) e Taiwan (+4,5%). Bene anche Hong Kong (+1,5&) e Mumbai (+1%). Verso un avvio positivo per i listini europei dove i future sono in rialzo. Sul fronte macroeconomico in arrivo l'indice Pmi manifatturiero di Italia, Spagna e dell'Eurozona. Dagli Stati Uniti gli ordini di fabbrica. (ANSA).