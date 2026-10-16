(ANSA) - MILANO, 16 OTT - Le Borse asiatiche chiudono in rialzo mentre si cercano indizi sulle prossime decisioni della Fed. Il presidente della banca centrale americana, Kevin Warsh, alle riunioni Fmi a Bangkok, non ha deciso di non dare indicazioni in vista della riunione del 27-28 ottobre. In ripresa il settore tecnologico dopo il tonfo della vigilia. Sale Tokyo (+1,39%). Sul mercato dei cambi lo yen si rafforza sul dollaro, a 157,89, e sull'euro, a 177,44. Seduta positiva anche per Seul (+2%), Mumbai (+0,43%) e Hong Kong (+0,41%). Deboli Shanghai (-0,26%) e Shenzhen (-0,19%). Sul fronte macroeconomico in arrivo l'inflazione dell'Eurozona e dagli Stati Uniti la produzione industriale. (ANSA).