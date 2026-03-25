(ANSA) - MILANO, 25 MAR - Le Borse asiatiche chiudono in rialzo mentre si guarda ad un accordo tra Usa e Iran per porre fine alla guerra in Medio Oriente. L'attenzione si concentra sullo stretto di Hormuz, snodo per il trasporto delle materie prime energetiche, mentre il petrolio è in netto calo. Verso un avvio positivo anche per i listini europei, con i future in netto rialzo. Tonica Tokyo (+2,87%). Sul fronte valutario lo yen torna a indebolirsi sul dollaro, poco sotto a 159, e sull'euro, a 184,30. A contrattazioni ancora in corso sono in rialzo anche Hong Kong (+0,56%), Shanghai (+1,3%), Shenzhen (+1,96%), Seul (+1,59%) e Mumbai (+2,33%). Sul fronte macroeconomico in arrivo l'inflazione del Regno Unito e dalla Germania l'indice Ifo. Dagli Stati Uniti previsti i dati Eia sulle scorte e produzione di greggio. (ANSA).