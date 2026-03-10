(ANSA) - MILANO, 10 MAR - Le Borse asiatiche chiudono in netto rialzo, dopo le parole di Donald Trump sulla fine della guerra in Medio Oriente e con il petrolio che scende a ridosso dei 90 dollari al barile. Sui mercati resta alta l'attenzione sull'andamento dei prezzi delle materie prime dell'energia, con i timori di una fiammata dell'inflazione e l'intervento delle banche centrali. Mettono a segno un balzo Tokyo (+2,88%) e Seul (+5,3%). A contrattazioni ancora aperte sono in netto rialzo anche Hong Kong (+2%), Shanghai (+0,65%), Shenzhen (+1,8%) e Mumbai (+0,5%). Sul mercato valutario lo yen è stabile sul dollaro, a 157,50, e sull'euro a di 183,30. (ANSA).