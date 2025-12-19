(ANSA) - MILANO, 19 DIC - Chiusura di settimana in rialzo per le Borse asiatiche, che si allineano al rally scattato ieri a Wall Street. Ad alimentare la propensione al rischio degli investitori i numeri dell'inflazione americana di novembre, decisamente più bassa delle attese, pur tra i dubbi di diversi economisti sull'attendibilità della rilevazione, a rischio per via dello shutdown. Tokyo ha chiuso in rialzo dell'1% nel giorno in cui la Banca del Giappone, come nelle attese, ha alzato i tassi di interesse al livello più alto dal 1995, facendo salire per la prima volta da quasi due decenni sopra il 2% i bond decennali nipponici. Hong Kong avanza dello 0,9%, Shenzhen dell'1%, Shanghai dello 0,4%, Seul dello 0,6%, Sydney dello 0,4%. In rialzo anche i future su Wall Street, con il Nasdaq che avanza dello 0,4% e l'S&P 500 dello 0,1%, con il rallentamento dell'inflazione americana che lascia sperare in nuovi tagli dei tassi di interesse da parte della Fed e il solido outlook di Micron Tecnology che allontana i timori sull'intelligenza artificiale. Poco mossi invece quelli sull'Europa, con l'Euro Stoxx 50 che flette dello 0,1%. Sul fronte delle materie prime permane la debolezza del petrolio, con il Wti in calo dello 0,3% a 55,99 dollari al barile mentre l'oro è poco mosso a 4.325 dollari. Pochi i dati macro attesi oggi: tra questi figurano le vendite di case esistenti negli Usa e l'indice di fiducia dell'Università del Michigan (ANSA).