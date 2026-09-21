(ANSA) - MILANO, 21 SET - Le Borse asiatiche si avviano a chiudere la seduta in rialzo, con Tokyo chiusa per festività. Ad una settimana dalla decisione della Fed, l'attenzione dei mercati si concentra sui colloqui tra Usa e Cina in vista dell'incontro tra Donald Trump e Xi Jinping. Sotto i riflettori restano le tensioni geopolitiche, in particolare in Medio Oriente. Uno scenario globale che sta portando ad una contrazione dei prezzi del petrolio e del gas. A contrattazioni ancora in corso sono positive Hong Kong (+0,67%), Shanghai (+0,71%), Shenzhen (+0,77%), Seul (+1,65%) e Mumbai (+0,68%). Giornata scarna di indicatori macroeconomici. Dagli Stati Uniti è previsto l'indice Chicago Fed. (ANSA).