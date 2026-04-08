(ANSA) - MILANO, 08 APR - Le Borse asiatiche chiudono in netto rialzo e brindano alla tregua tra Usa e Iran, condizionato alla riapertura dello Stretto di Hormuz. Una decisione che ha portato all'immediato crollo del prezzo del petrolio e del gas. Un quadro che potrebbe scongiurare l'aumento dell'inflazione ed un eventuale intervento delle banche centrali sui tassi d'interesse. Vola Tokyo (+5,39%). Sul mercato valutario lo yen è stabile sul dollaro, a 158,19, e sì è andato svalutando sull'euro a 185,00. A contrattazioni ancora in corso corrono Hong Kong (+3,2%), Shanghai (+2,5%), Shenzhen (+4,18%), Seul (+6,87%) e Mumbai (+3,82%). (ANSA).