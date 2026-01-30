(ANSA) - MILANO, 30 GEN - Le Borse asiatiche chiudono la seduta in terreno negativo mentre si attende l'annuncio del nome del nuovo presidente della Fed. Sui i mercati, dopo i conti di alcuni big tecnologici americani, aumentano i timori per gli investimenti per l'intelligenza artificiale. Chiusura fiacca per Tokyo (-0,10%). Sul mercato dei cambi la divisa nipponica arresta temporaneamente la fase di rivalutazione sul dollaro, a un livello di 153,83 e a 183,45 sull'euro. A contrattazioni ancora in corso scivola Hong Kong (-2,1%), male anche Shanghai (-0,9%), Shenzhen (-0,7%) e Mumbai (-0,5%). Poco mossa Seul (+0,06%). Sul fronte macroeconomico in arrivo il Pil di Francia, Spagna, Italia, Germania e dell'Ue. Previste anche le aspettative di inflazione dell'Eurozona. Dagli Stati Uniti previsto il Chicago Pmi. (ANSA).