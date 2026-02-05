(ANSA) - MILANO, 05 FEB - Le Borse asiatiche chiudono in calo, dopo la chiusura contrastata di Wall Street. Sui mercati tornano i timori per la tenuta degli investimenti per l'intelligenza artificiale. Sotto i riflettori restano le tensioni geopolitiche, in particolare tra Usa e Iran. In flessione Tokyo (-0,88%). Sul fronte valutario lo yen continua a indebolirsi, sul dollaro a un livello di 156,94 e a 185,20 sull'euro. A contrattazioni ancora in corso sono in rosso Hong Kong (-0,1%), Shanghai (-0,6%), Shenzhen (-1,2%). Scivola Seul (-3,8%), debole Mumbai (-0,6%). Sul fronte macroeconomico attesi i dati sugli ordini di fabbrica della Germania e sulle vendite al dettaglio dell'Italia e dell'Eurozona. Dagli Stati Uniti attese le richieste dei sussidi. Attese poi le riunioni della BoE e della Bce sui tassi. (ANSA).