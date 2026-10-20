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(ANSA) - MILANO, 20 OTT - Le Borse asiatiche chiudono in calo, appesantite dalla flessione del settore tecnologico. Sui mercati aumenta l'incertezza sulla tenuta degli investimenti per l'intelligenza artificiale. Sotto i riflettori restano i prezzi delle materie prime dell'energia ed il rischio di una aumento dell'inflazione. Chiusura in rosso per Tokyo (-1,3%). Sul mercato valutario lo yen si rafforza sul dollaro, poco sopra a 158, e a 177,50 sull'euro. In flessione anche Hong Kong (-1,09%), Shanghai (-0,16%), Seul (-3,7%), Mumbai (-1,1%). Positiva Shenzhen (+0,1%). Sul fronte macroeconomico in arrivo dalla Germania i prezzi alla produzione e l'indice Zew, dal Regno Unito i dati sul mercato del lavoro. Dagli Stati Uniti previsti una serie di indicazioni sul settore edilizio. (ANSA).