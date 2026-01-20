(ANSA) - MILANO, 20 GEN - Le Borse asiatiche chiudono in calo mentre si guarda agli sviluppi delle tensioni tra Usa e Ue per la Groenlandia. I timori di una guerra commerciale alimenta la volatilità dei mercati, con l'oro e l'argento che toccano nuovi massimi e il dollaro che continua a indebolirsi. In questo contesto la banca centrale cinese ha lasciato invariato il prime rate a un anno. In flessione Tokyo (-1,11%). Sul mercato valutario lo yen torna a perdere terreno sul dollaro, a 158,40, e sull'euro a 184,80, in attesa delle elezioni generali annunciate ieri, e sulle aspettative di ulteriori stimoli fiscali da parte della premier Sanae Takaichi. Giornata debole per Hong Kong (-0,2%), poco mossa Shanghai (-0,06%), in calo Shenzhen (-0,97%). Male anche Seul (-0,39%) e Mumbai (-0,51%). Sul fronte macroeconomico in arrivo dal Regno Unito i dati sul mercato del lavoro e dagli Stati Uniti le scorte di petrolio. (ANSA).