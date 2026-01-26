(ANSA) - MILANO, 26 GEN - Le Borse asiatiche chiudono in calo mentre il dollaro si svaluta sulle principali valute, favorendo le esportazioni americane a competere con Cina e Giappone. Sui mercati c'è incertezza mentre si guarda alle mosse di Trump sul fronte dei dazi. Sotto i riflettori restano le tensioni geopolitiche, in particolare quelle tra Russia e Ucraina. Intanto prosegue la corsa dell'oro che sale a 5.092 dollari l'oncia. In netto calo Tokyo (-1,79%). Sul mercato dei cambi la divisa nipponica tratta sul dollaro poco sopra a 154, dopo aver sfiorato 160 nei scorsi giorni scorsi, e sull'euro a 182,70. A contrattazioni ancora in corso è sulla parità Shanghai (+0,03%), in calo Shenzhen (-0,78%), Seul (-0,81%) e Mumbai (-0,94%). Sul fronte macroeconomico in arrivo l'indice Ifo di gennaio. Dagli Stati Uniti attesi gli ordini dei beni durevoli e l'indice manifatturiero Fed Dallas. (ANSA).