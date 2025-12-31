(ANSA) - MILANO, 31 DIC - Borse asiatiche fiacche nell'ultima seduta del 2025, con alcuni dei listini - come Tokyo e Seul - oggi chiusi in vista dei festeggiamenti di Capodanno. Anche nel continente asiatico il 2025 verrà ricordato come un anno d'oro per i mercati azionari, con l'indice Msci dell'Asia-Pacifico, uno dei principali indicatori dell'area, salito di oltre il 25%, in un anno in cui l'ottimismo sull'intelligenza artificiale e i tagli dei tassi da parte della Fed hanno dato carburante al rally dei mercati. Hong Kong cede lo 0,9%, Shenzhen lo 0,3% mentre Sydney (-0,03%) e Shanghai (+0,1%) sono poco mosse. Scivola, nell'ultima seduta dell'anno l'argento (-3,7% a 71,71 dollari l'oncia) che archivia però il 2025 con una performance stellare (+147%) battendo anche il +65% dell'oro, in flessione oggi dell'1,3% a 4.328 dollari l'oncia. Frena il dollaro (-0,1% a 1,173 euro), in un anno in cui il biglietto verde ha perso l'11,7% sull'euro e l'8% sulle principali valute, secondo l'indice Bloomberg. Poco mosso anche il petrolio, che si avvia a chiudere il suo peggior anno dal 2020, in scia ai timori per lo sbilancio tra offerta alta e domanda debole: il Wti tratta a 57,96 dollari il barile e il Brent a 61,35 dollari. Fiacchi i future su Wall Street (-0,2% l'S&P 500 e -0,3% il Nasdaq), che oggi resterà chiusa, come pure sulle Borse europee, che apriranno a macchia di leopardo e solo per mezza giornata. (ANSA).