(ANSA) - MILANO, 18 DIC - Le Borse asiatiche chiudono fiacche, appesantite dalla flessione dei titoli del comparto tecnologico, e dopo che a Wall Street il colosso Nvidia ha toccato i minimi da settembre. Tra gli investitori, secondo gli analisti, permangono le perplessità sugli investimenti per l'intelligenza artificiale. Sotto i riflettori anche le tensioni geopolitiche e le mosse di Donald Trump. In rosso Tokyo (-1,03%), in attesa della riunione della Bank of Japan (BoJ) che si concluderà domani. Sul mercato dei cambi prosegue la volatilità, con lo yen che recupera terreno sul dollaro, a 154,90, e sull'euro, poco sopra a 182. A contrattazioni ancora in corso poco mossa Hong Kong (-0,05%). Positiva Shanghai (+0,16%), in calo Shenzhen (-0,7%) e Seul (-1,53%). Sale Mumbai (+0,16%). Sul fronte macroeconomico in arrivo dagli Stati Uniti le richieste dei sussidi di disoccupazione e l'inflazione. (ANSA).