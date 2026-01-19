(ANSA) - MILANO, 19 GEN - Le Borse asiatiche concludono la seduta in ordine sparso con gli investitori che temono nuove tensioni dopo l'annuncio di Donald Trump sui dazi per la Groenlandia. L'attenzione degli investitori si concentra sul Forum economico mondiale di Davos dove si cercano spunti sulla politica internazionale e quella economica. Mercati chiusi negli Stati Uniti per il Martin Luther King Day. In flessione Tokyo (-0,65%). Sul mercato valutario la divisa nipponica si rafforza sul dollaro a 157,90, e sull'euro a 183,60. A contrattazioni ancora in corso sono in flessione Hong Kong (-1,1%) e Mumbai (-0,6%). Positive Shanghai (+0,21%), Shenzhen (+0,41%), dopo il Pil ed una serie di indicatori economici, e Seul (+1,3%). Giornata scarna di dati macroeconomici, attesa la riunione dell'Europgruppo. (ANSA).