(ANSA) - MILANO, 25 GIU - Le Borse asiatiche chiudono in forte rialzo, dopo i risultati oltre le stime di Micron Technology che spingono il comparto tecnologico. L'attenzione dei mercati si concentra sul calo del prezzo del petrolio e del gas con la riapertura dello stretto di Hormuz e le trattative Usa-Iran. Chiusura tonica per Tokyo (+4,6%). Sul mercato dei cambi lo yen è poco mosso sul dollaro, a 161,85, e sull'euro a 183,70. Vola anche Seul (+5,4%). Positive Shanghai (+0,1%), Shenzhen (+0,6%) e Mumbai (+0,9%). In flessione Hong Kong (-1,7%). (ANSA).