(ANSA) - MILANO, 04 MAR - Le Borse asiatiche restano nella tempesta mentre aumentano timori per gli effetti della guerra in Medio Oriente. Per il terzo giorno consecutivo gli indici azionari hanno subito forti cali, con l'Msci Asia Pacific che lascia sul terreno il 4,5%. Crolla Seul (-12%). Tonfo per Tokyo (-3,6%). Sul fronte valutario lo yen si indebolisce sul dollaro, a 157,30, ed è stabile sull'euro a 182,70. Pesanti Hong Kong (-2,6%), Shanghai (-1,08%), Shenzhen (-0,65%) e Mumbai (-1,8%). Le Borse europee, intanto, si preparano ad un avvio incerto. In calo, invece, i future di Wall Street. (ANSA).