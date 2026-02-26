(ANSA) - MILANO, 26 FEB - L'Europa prosegue la seduta di Borsa in rialzo, aspettando l'avvio di Wall Street ma i future americani sono in calo (Nasdaq -0,1% e Dow Jones -0,06%) dopo che il sorpasso sugli utili di Nvidia non è riuscito a innescare ulteriori guadagni nei titoli tecnologici. Parigi intanto guadagna lo 0,9%, Francoforte lo 0,4%, Londra lo 0,12 per cento. Nel frattempo, il greggio Brent si è attestato sopra i 70 dollari al barile, mentre i funzionari Usa si preparano a esaminare le ultime proposte nucleari dell'Iran a Ginevra. Il gas naturale cede il 2,19% a 30,38 euro. Il rapporto euro/dollaro e i titoli del Tesoro sono rimasti pressoché invariati (lo spread Btp/Bund è a 60,3 punti), il Bitcoin si è stabilizzato sopra i 68.000 dollari, l'oro spot è aumentato dello 0,5% a 5.189 dollari l'oncia. (ANSA).