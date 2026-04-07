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(ANSA) - MILANO, 07 APR - Le borse europee si appiattiscono, aspettando l'avvio di Wall Street, mentre si intensificano le minacce del presidente statunitense Donald Trump contro l'Iran. L'indice Stoxx Europe 600 risulta invariato, Milano azzera i guadagni (+0,04%) con Parigi (+0,08%) e Madrid mentre Londra cede lo 0,38% e Francoforte lo 0,35 per cento. "Se l'accordo non si concretizzerà, potremmo assistere a una capitolazione finale dei mercati azionari europei" commenta un analista. (ANSA).