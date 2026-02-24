(ANSA) - MILANO, 24 FEB - Seduta nel complesso positiva in Asia dopo la pausa che ha coinvolto diversi listini per le festività del capodanno lunare. Alla riapertura hanno guadagnato terreno le Borse cinesi avvantaggiate dai nuovi dazi di Trump, che dopo il pronunciamento della Corte suprema Usa abbassano le tariffe attualmente imposte nel Paese, e dalla corsa dei tecnologici. Shanghai ha guadagnato lo 0,87% Shenzhen l'1,23%. Debole invece Hong Kong in flessione dell'1,74% a mercato ancora aperto. Bene Tokyo (+0,87%) con lo yen che si indebolisce mentre un quotidiano ha riportato i timori della premier Takaichi su un possIbile rialzo dei tassi da parte della Banca del Giappone. (ANSA).