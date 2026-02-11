(ANSA) - PECHINO, 11 FEB - La Borsa di Hong Kong torna agli scambi in territorio positivo: l'indice Hang Seng segna nelle prime battute un rialzo dello 0,14%, a 27.222,56 punti. L'indice Composite di Shanghai cede in avvio lo 0,06% a 4.126,08 punti, mentre quello di Shenzhen segna una flessione dello 0,12% a quota 2.698,33. L'inflazione in Cina perde slancio: i prezzi al consumo di gennaio hanno avuto un rialzo dello 0,2% annuo, contro il +0,8% di dicembre, centrando il dato più basso da ottobre, inferiore anche allo 0,4% atteso. I prezzi degli alimentari, nel dettaglio, hanno avuto un calo dello 0,7% (da +1,1% di dicembre), per la prima volta negli ultimi tre mesi. Su base mensile, ha riferito l'Ufficio nazionale di statistica, l'inflazione è salita dello 0,2%, come a dicembre, ma meno dello 0,3% stimato. Quanto ai prezzi alla produzione, la flessione è stata dell'1,4% annuo, da -1,9% del mese precedente, segnando il 40mo calo mensile consecutivo. Il dato è migliore del -1,5% stimato, riflettendo gli sforzi di Pechino contro la guerra dei prezzi sul fronte domestico. (ANSA).