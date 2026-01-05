(ANSA) - PECHINO, 05 GEN - La Borsa di Hong Kong torna agli scambi poco mossa: l'indice Hang Seng cede nelle prime battute lo 0,06%, scivolando a 26.321,80 punti. L'indice Composite di Shanghai sale dello 0,53% a 3.989,93 punti, mentre quello di Shenzhen segna un progresso dello 0,73% fino a quota 2.549,54. I prezzi del petrolio invertono la rotta in Asia e segnano intorno alle 9:40 locali (2:40 in Italia) rialzi contenuti, pur restando in tensione: dopo il blitz militare Usa contro il Venezuela e l'arresto del suo presidente Nicolas Maduro, il barile del West Texas Intermediate (Wti) sale dello 0,31%, a 57,5 dollari, mentre quello del Brent guadagna lo 0,41%, a 61 dollari. Il presidente americano Donald Trump ha espresso l'intenzione di Washington di sfruttare le vaste riserve di greggio del Paese sudamericano, le più consistenti al mondo tra quelle accertate. (ANSA).