PHOTO
(ANSA) - MILANO, 07 SET - La Borsa di Francoforte apre sostanzialmente invariata dopo la vittoria dell'ultradestra di Afd nelle elezioni regionali tedesche. L'indice Dax ha iniziato le contrattazioni in flessione dello 0,03% mentre salgono di un paio di punti base i rendimenti dei Bund tedeschi, in linea peraltro con tutti i titoli di stato dell'area euro. I bond governativi scontano l'aumento del prezzo del petrolio, in scia agli attacchi Usa in Iran, che alimenta i timori inflattivi e si preparano al rialzo dei tassi che la Bce dovrebbe vararare giovedì prossimo. (ANSA).