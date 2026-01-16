(ANSA) - MILANO, 16 GEN - Una seduta debole e volatile in Europa si contrappone a un atteso rialzo dei mercati americani sulla spinta dei titoli tecnologici. E' la lettura che emerge dai future sul Nasdaq in rialzo dello 0,13% a un'ora dall'avvio delle contrattazioni mentre Londra oscilla incerta sulla direzione da prendere, Parigi scivola in calo dello 0,7%, Francoforte dello 0,28% e Milano dello 0,22 per cento. Sul listino di Piazza Affari ha preso d'un tratto la rincorsa Campari (+3,4%) mentre sono forti fin dalla mattina i titoli della difesa con Fincantieri in progresso del 2,97% e Leonardo dell'1,93 per cento. Tonfo per Cucinelli (-4%) e per Mps (-2,9%) che si svuota della speculazione. Sul mercato valutario l'euro appare poco variato a 1,16 dollari mentre le criptovalute perdono terreno (Bitcoin -0,1% a 95,41 dollari). Il differenziale tra i Titoli del Tesoro italiani e tedeschi a 10 anni sembra stabilizzato a 62,4 punti base. Tra le materie prime il petrolio prosegue il suo rincaro (+1,3% a 59,95 dollari al barile), il gas è sui massimi da luglio (36,5 euro) e l'oro cede lo 0,3% a 4.600 dollari l'oncia. (ANSA).