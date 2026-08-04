(ANSA) - MILANO, 04 AGO - Ad agosto le temperature si alzano anche sui mercati. Dopo tre sedute di rincorsa le Borse europee raggiungono un nuovo massimo storico, trainate da un'altra solida serie di utili di aziende come Bayer(+3,6%) prima di rallentare. Le preoccupazioni geopolitiche restano comunque al centro dell'attenzione. Milano guadagna l'1,06% a 53.430 punti, Londra lo 0,24%, a 10.884 punti, Parigi si raffredda (-0,05%) e Francoforte riduce il guadagno dell'avvio di seduta (+0,5%). Il petrolio è salito leggermente dopo il calo della sessione precedente, in seguito alle dichiarazioni del presidente Donald Trump, il quale ha affermato che la sua ultima offerta di colloqui rappresenta l'"ultima possibilità" per Teheran e che si aspetta una riapertura completa dello Stretto di Hormuz. Il Brent guadagna il 2,9% a 86,2 dollari e il gas TTf sale a 58,8 euro (+2%). Tra i singoli titoli Lufthansa crolla del 10% e Zalando del 17,7% a Francoforte dopo i conti. A PIazza Affari in evidenza Leonardo (+3,45%), Avio (+2,97%) e St (+2,2%). Tra i finanziari sugli scudi Unipol (+2,12%) e Bper (+2,45%). Tra i peggiori Amplifon (-1,9%) e Campari (-1,5%). (ANSA).