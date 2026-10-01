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(ANSA) - MILANO, 01 OTT - Peggiorano le Borse europee mentre gli investitori riprendono a martellare il mercato obbligazionario, con i titoli di Stato di diversi Paesi che toccano nuovi massimi. Dopo i Treasury trentennali anche i rendimenti dei T-Bond a dieci anni toccano i massimi dal 2002, salendo di 5 punti base al 5,33% mentre il trentennale britannico è balzato per la prima volta dal 1988 al 6%. Il rendimento del Btp si allarga di 9 punti base, toccando il 4,7%, nuovo massimo dal 2023, secondo solo ai 10 punti alla Francia. Londra cede l'1,7%, Parigi l'1,5%, Milano l'1,3% e Francoforte lo 0,8% mentre perdono terreno i future su Wall Street. (ANSA).