(ANSA) - MILANO, 03 SET - Borse europee positive sulla scia della crescita oltre le stime degli indici Pmi in Germania e in parte in Italia nel mese di agosto, che mediano a livello dell'Eurozona il peggioramento registrato in Francia. Positivi i future Usa, in attesa dei dati sull'occupazione, degli indici Pmi composito e sul terziario e degli indici Ism sull'attività non manifatturiera. La migliore è Madrid (+0,62%), seguita da Milano (+0,44%), Francoforte (+0,28%) e Londra (+0,18%), mentre Parigi (-0,04%) non riesce a raggiungere la parità. Gira al rialzo il greggio (Wti +0,15% a 91,15 dollari al barile), prosegue invece il calo del gas (-1,89% a 72,25 euro al MWh) ad Amsterdam. Salgono l'oro (+3,06% a 4.440,8 dollari l'oncia) e l'argento (+3,66% a 66,03 dollari l'oncia) e si conferma debole il dollaro a 1,16 euro e 1,35 sterline). Si attesta a 83,2 punti lo spread tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in calo di 2 punti al 4,19%, quello tedesco di 1,9 punti al 3,35% e quello francese di 2,6 punti al 4,22%. Gli acquisti si concentrano sul comparto delle telecomunicazioni, con Vodafone (+3,5%), Deutsche Telekom (+1,85%), Cellnex (+1,57%), Bt (+1,25%), Telefonica (+1,15%) e Tim (+0,72%). Positivi i bancari Banco Bpm (+1,1%), SocGen (+1,05%) e Commerzbank (+0,88%). Più caute Mps (+0,5%), Bper (+0,45%), Intesa (+0,3%), fiacca Unicredit (-0,15%). Deboli i petroliferi Shell (-1%), Bp (-0,8%), TotalEnergies (-0,45%) ed Eni (-0,4%), contrastati gli automobilistici Stellantis (+0,65%), Renault (+0,45%), Volkswagen (-0,6%) e Ferrari (-0,35%). A due velocità anche i produttori di semiconduttori Stm (+0,7%), Asml (-1,3%) e Asm International (-2,06%). Riduce il calo Lottomatica (-0,66%) all'indomani dell'annuncio della fusione con la spagnola Cirsa (+0,74%). (ANSA).