(ANSA) - MILANO, 04 FEB - Si confermano positive le principali borse europee nell'ultima mezz'ora di scambi, sui nuovi massimi di sempre, pur con i listini Usa incerti. A New York sale il Dow Jones (+0,76%) e arretra il Nasdaq (-0,84%), mentre nel Vecchio Continente la migliore è Londra (+1,3%), seguita da Parigi (+1,15%), Milano (+1%), Madrid (+0,4%) e Francoforte (-0,25%), che appare fiacca. Complessivamente meglio delle stime gli indici Usa Pmi dei servizi e Ism non manifatturieri, mentre sono inaspettatamente calate le scorte settimanali Usa, spingendo al rialzo il greggio (Wti +0,3% a 63,,41 dollari al barile). In rialzo il gas (+1% a 33,2 euro al MWh), mentre cede l'oro (-2,2% a 4.934,4 dollari l'oncia) trascinando anche l'argento (-3% a 87,7 dollari l'oncia). Risale il dollaro a 84,72 centesimi di euro e 73,13 penny. Sale a 60,6 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in calo di 2,5 punti al 3,47% e quello tedesco di 2,4 punti al 2,86%. In luce i telefonici Cellnex (+6,55%), Inwit (+5,75%), Deutsche Telekom (+5,25%) e Kpn (+4,57%) a differenza di Tim (-0,4%). Corrono gli automobilistici Renault (+4,1%), Stellantis (+3,9%), Mercedes (+3,8%) e Ferrari (+2,85%). Contrastati i produttori di semiconduttori. Balza Nordic (+5,2%), spinta dall'interesse di Texas Instruments (-1,74%) per la rivale Usa Silicon Laboratories (+48,74%). Positiva anche Stm (+3,5%), pesante invece Asml Holding (-3,2%). In ordine sparso i bancari. Sugli scudi Mediobanca (+6,6%), mentre è in corso l'assemblea di Mps (+2,55%). Seguono Banco Bpm (+1,45%) e Intesa (+0,85%). Invariata Unicredit, pesante invece Credit Agricole (-2,6%) dopo i conti. Segno meno anche per Barclays (-2%) e Commerzbank (-0,65%). (ANSA).