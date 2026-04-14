(ANSA) - MILANO, 14 APR - Borse europee positive nel finale insieme ai listini Usa. Nelle sale operative prevale l'ottimismo su una ripresa del dialogo tra Usa e Iran per definire un accordo di pace. La migliore è Milano (+1,45%), seguita da Madrid (+1,4%), Francoforte (+1,25%), Parigi (+1,2%) e Londra (+0,15%). Sempre più giù le quotazioni del greggio (Wti -5,44% a 93,7 dollari al barile e Brent -3,35% a 96,03 dollari) e del gas naturale (-6,35% a 43,43 euro al MWh). Positivo l'oro (+0,55% a 4.794,4 dollari l'oncia), scende invece a 75,8 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in calo di 9,7 punti al 3,79%, quello tedesco di 6 punti al 3,03% e quello francese di 8,2 punti al 3,66%. In calo il dollaro a 84,77 centesimi di euro, 158,84 yen e 73,67 sterline. Brillante il produttore di semiconduttori Be (+5,56%), spinto dagli analisti di Bofa, insieme a Infineon (+3,4%) ed Stm (+3%). Sugli scudi in campo automobilistico Porsche (+4,45%) e Stellantis (+2,9%), che secondo il presidente John Elkann "ha gettato le basi per la ripresa". Seguono Ferrari (+1,9%) e Mercedes (+1,7%). Pesanti i petroliferi Shell (-2,95%), TotalEnergies (-2,8%), Bp (-2,35%) ed Eni (-2,2%). Identica sorte per il produttore di tabacco Imperial (-4,8%), che prevede di perdere quote di mercato, e la rivale British American Tobacco (-2,58%). Corrono i bancari, favoriti dalle stime degli analisti di Barclays. Unicredit guadagna il 3,05%), Commerzbank il 2,7%) e Intesa il 2,4%). Seguono Mps (+2,2%), che riunisce domani l'assemblea, e Mediobanca (+1,95%). Più caute Bper (+1,3%) e Banco Bpm (+0,5%), sprint di Banca Profilo (+16,35%), dopo il rialzo del prezzo obiettivo degli analisti di Intesa. (ANSA).