(ANSA) - MILANO, 30 MAR - Borse europee positive nel finale insieme ai listini Usa. Milano e Francoforte guadagnano lo 0,85%, Londra fa meglio (+1,5%), mentre Parigi sale dello 0,8% e Madrid dello 0,65%. In luce i petroliferi Subsea 7 (+3,77%) TotalEnergies (+3,43%), Bp (+2,5%), Eni (+2,45%), Saipem (+2,4%) e Shell (+2,1%). Contrastati i bancari Lloyds (+1,15%), CaixaBank (+1,1%), Banco Bpm e Bper (+0,4% entrambe), Unicredit (-1,25%), Mediobanca (-1,45%) ed Mps (-1,15%). In ordine sparso gli automobilistici Ferrari (+4%), spinta dagli analisti di JpMorgan, Stellantis (+2,14%), Renault (+0,14%) e Volkswagen (-0,2%). A due velocità il comparto della difesa, con prese di beneficio su Leonardo (-1,7%) e Avio (-0,78%) e acquisti su Saab (+2,2%) e RheinMetall (+2,1%). (ANSA).