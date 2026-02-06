(ANSA) - MILANO, 06 FEB - Si confermano positive le principali borse europee nel finale, con i listini Usa in fermento (Dow Jones +1,8% e Nasdaq +1,45%). Madrid e Francoforte salgono dell'1,5%, Londra dello 0,65%, Parigi dello 0,5% e Milano dello 0,2%. Salgono il greggio (Wti +0,87% a 63,85 dollari al barile) e soprattutto il gas (+5,85% a 35,7 euro al MWh). Stabile l'oro (+0,03% a 4.878,52 dollari l'oncia), mentre scivola l'argento (-5,54% a 74,23 dollari l'oncia) e frena il dollaro a 84,64 centesimi di euro e 73,48 penny. Si assesta a 62 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in calo di 0,1 punti al 3,47% e quello tedesco in crescita di 0,4 punti al 2,84%. Pesa Stellantis (-24,59%) a Milano e a Parigi, dopo gli oneri straordinari per il 2025 per rivedere la strategia sull'auto elettrica. In difficoltà anche Renault (-3%), per problemi in Germania, dove il tribunale di Monaco, secondo il settimanale tedesco Wiwo, avrebbe fermato le vendite di Clio e Megane a causa di un collegamento a una rete telematica non autorizzata nel paese. Riduce il calo il lusso con Puma (-1,2%), Kering (-1,15%) e Moncler (-0,35%). Acquisti sui bancari Barclays (+3,1%), Bper (+2,1%), Santander (+1,78%), Mediobanca (+2%), Intesa (+0,95%) e Unicredit (+0,85%). (ANSA).